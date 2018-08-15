Реал – Атлетіко: основний час завершився результативною нічиєю, гра перейшла в овертайм

Переможець Ліги чемпіонів Реал та тріумфатор Ліги Європи Атлетіко ведуть боротьбу за Суперкубок УЄФА. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Атлетіко розпочався о 22.00 за київським часом.

"Матрацники" вже на першій хвилині вийшли вперед. Годін розкішною передачею з власної половини знайшов Дієго Косту, а той прокинув м'яч повз Рамоса та Варана і з гострого кута розстріляв ворота Реала. Цей гол став найбільш раннім в історії Суперкубка УЄФА.

Реал – Атлетіко – відео голів

Далі пішла цікава гра, Реал з часом відчутно більше почав володіти м'ячем. "Вершкові" створювали моменти після яскравих індивідуальних дій Бейла та Марсело. Асенсіо міг зрівнювати рахунок, замикаючи простріл бразильського фулбека, але врятував Облак. Втім, у середині тайму прекрасний навіс Гарета знайшов голову Бензема – 1:1.

Протягом наступних кількох хвилин Асенсіо мав дві можливості, щоб вивести Реал вперед. Однак спершу іспанець трішки не влучив у ближній кут, а в наступному епізоді, опинившись один на один з голкіпером, не наважився на удар і зажував шанс. Атлетіко прокинувся наприкінці першого тайму – "кольчоренос" відвели гру від власних воріт.

По перерві саме Атлетіко взяв м'яч під контроль. Щоправда, серйозної загрози воротам Наваса не було. Натомість один з небагатьох виходів Реала на чужу половину поля завершився голом. Кроос подав кутовий, а Хуанфран у боротьбі з Бензема зачепив сферу рукою у власному штрафному майданчику. Рамос ідеально виконав пенальті, а Реал повів у рахунку.

"Вершкові" не намагалися за будь-яку ціну повернути собі м'яч, але якийсь час тримали ситуацію під контролем. Атлетіко таки зумів затиснути суперника біля його воріт на декілька хвилин, і захисники Реала дали збій. Марсело помилився, після чого Хуанфран підхопив снаряд і відкинув його на Корреа, а Анхель викотив Кості на порожні ворота – 2:2.

До кінця основного часу найкращі шанси забити мав той же Дієго Коста, а на останній хвилині все міг вирішити Марсело. В жодному з епізодів м'яч не залетів у сітку, тому матч перейшов в овертайм.

Суперкубок УЄФА

Реал – Атлетіко – 2:2

Голи: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) – Коста, 1, 79