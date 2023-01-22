Колишній нападник Карпат і Динамо Лукас Перес продовжує запалювати у Сегунді Б разом із Депортіво.

21 січня Депортіво мінімально переміг Райо Махадаонду, за яку виступає Роман Зозуля. Єдиним голом у поєдинку відзначився Лукас Перес на 77 хвилині.

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Преса і фанати обговорювали не гол колишнього гравця УПЛ, а його поведінку. Форвард, заштовхавши м'яча у ворота, пішов шукати воротаря суперників Лукаса Гарсію, наблизився до нього впритул і щось йому говорив. Кіпер стояв незворушно, після чого Перес побіг святкувати.

Така поведінка спровокувала лавину критики на екс-футболіста Карпат, який перебрався з Кадіса у Депортіво на Новий рік, самостійно оплативши половину суми трансферу. У 3 матчах Лукас Перес уже забив 4 м'ячі.