Вінгер Реала та збірної Бельгії Еден Азар не зміг врегулювати вагу навіть перед одним з головних турнірів своєї кар'єри.

Капітана "дияволів" висміяли після товариського матчу проти збірної Єгипту. Азар провів на полі 70 хвилин, але нічим корисним не запам'ятався.

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Натомість фізична форма 31-річного вінгера викликає великі питання. Користувачі соцмереж почали рахувати підборіддя зірки і скільки пива потрібно випити для такого животика. Відразу згадалось, що в нинішньому сезоні Азар награв за Реал всього 230 хвилин, відзначився одним голом та одним асистом.

Збірна Бельгії стартує на чемпіонаті світу 23 листопада матчем проти Канади, тому у Едена ще є кілька днів на виправлення ситуації. Двоє інших учасників групи F – Хорватія та Марокко.

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