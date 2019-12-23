Лукаку порівняв АПЛ та Серію А

Бельгійський нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку оцінив рівень чемпіонатів Англії та Італії.

"До переходу в Інтер я розмовляв з Кріштіану Роналду. Він сказав мені, що Серія А – самий оборонний чемпіонат світу. Він забивав голи всюди, але в Італії йому довелось найскладніше. Якщо Роналду так сказав, то значить в Серії А дійсно складно.

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Тут складніше, ніж в Англії. У Прем'єр-лізі більш інтенсивний футбол, а тут всі грають за суворою системою", – цитує слова Лукаку видання New York Times.

Нагадаємо, Лукаку розпочав свою професіональну кар’єру в 2009 році у бельгійському Андерлехті. За два роки він переїхав на Туманний Альбіон, де виступав за Челсі, Вест Бромвіч, Евертон та Манчестер Юнайтед. Цього року 26-річний форвард перейшов у міланський Інтер.

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