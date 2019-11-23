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Лукаку розповів, чому вирішив приєднатись до Інтера

14:28 167 Читать на русском
Лукаку розповів, чому вирішив приєднатись до Інтера
Ромелу Лукаку / SkySports

Форвард Інтера Ромелу Лукаку назвав причини свого відходу з Манчестер Юнайтед та назвав двох найкращих тренерів у своїй кар'єрі.

"Коли дізнався про плани Сульшера поставити мене на фланг, то зрозумів, що моя кар'єра в Манчестер Юнайтед завершена. Якийсь час я мріяв про Інтері. Мені подобалися Роналдо і Адріано, але всьому в футболі мене навчив Ібрагімовіч, особливо під час наших розмов в автобусі. Упевнений, він ще повернеться в Серію А.

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Конте – унікальний. Завдяки йому ми знаємо, що робити в будь-якій ситуації. Він і Жозе Моурінью – два найкращих тренера в моїй кар'єрі. У них є спільні риси, хоча вони і використовують різні системи. Саме з цими тренерами я показував свою кращу гру. Я радий за Жозе і впевнений, що в наступні пару років Тоттенхем щось виграє, тому що він топ-тренер", – наводить слова Лукаку Corriere dello Sport.

До слова, Ромелу провів у складі Інтера 15 матчів в поточному сезоні, відзначившись 9 голами.

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