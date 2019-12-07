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Лугано врятував нічию із Ксамаксом перед матчем із Динамо в Лізі Європи

22:35 68 Читать на русском
Лугано врятував нічию із Ксамаксом перед матчем із Динамо в Лізі Європи
Ксамакс – Лугано / Keystone

Ксамакс і Лугано розійшлися миром у 17-му турі швейцарської Суперліги. "Б'янконері" є суперником київського Динамо на груповому етапі Ліги Європи.

 

Швейцарія, Суперліга, 17-й тур

Ксамакс – Лугано – 1:1

Голи: Нуццоло, 3 – Кустодіо, 73

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Лугано пропустив першим. Обрізка в атаці тічинців на 3-й хвилині призвела до довгої передачі Ді Нардо на вільного Рафаеля Нуццоло, той втік від оборонців і спокійно переграв Бауманна.

Підопічні Мауріціо Якобаччі повністю контролювали гру, але впродовж тривалого часу не могли навіть зрівняти рахунок. Зрештою, фортуна посміхнулася Лугано на 73-й хвилині. Це Олів'є Кустодіо влучно пробив зі штрафного – 1:1. Однак, на більше "б'янконері" не спромоглися.

Одне набране очко дозволило Лугано закріпитися на 7-му місці в турнірній таблиці. В активі команди з Тічино 20 очок. Натомість Ксамакс залишився у зоні вильоту.

Уже в четвер, 12 грудня, відбудеться матч Динамо – Лугано в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок має вирішальне значення для киян – лише перемога забезпечить "біло-синім" путівку до плей-офф.

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Теги
Світ Динамо - Лугано Ксамакс Ксамакс Лугано Лугано Ліга Європи 2019/20 Ліга Європи
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