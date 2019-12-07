Олександрія втратила Банаду перед фінальним матчем у групі Ліги Європи

Півзахисник Олександрії Євген Банада через ушкодження не зміг дограти поєдинок проти полтавської Ворскли (3:0) в рамках 17-го туру Прем'єр-ліги. Тепер під питанням його участь у матчі групового етапу Ліги Європи проти бельгійського Гента.

Провідний хавбек "жовто-чорних" міг зазнати серйозної травми, вважає керманич олександрійців Володимир Шаран.

Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

"Що з Банадою? Наразі складно про це казати. Банада боєць, він завжди грає до кінця. Якщо він попросив заміну, то сталося щось серйозне. Він вдарився об стійку, коли намагався замкнути передачу", – розповів коуч у коментарі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що Євген Банада був замінений уже на 27-й хвилині матчу проти Ворскли. Заміна пішла на користь Олександрії – Кирило Ковалець, який і замінив травмованого півзахисника, оформив дубль.

Натомість Банада в нинішньому сезоні провів вже 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Матч Гент – Олександрія відбудеться найближчого четверга, 12 грудня, у Бельгії.

Олександрія у рідних стінах розгромила Ворсклу