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Олександрія втратила Банаду перед фінальним матчем у групі Ліги Європи

19:21 304 Читать на русском
Олександрія втратила Банаду перед фінальним матчем у групі Ліги Європи
Євген Банада / ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Євген Банада через ушкодження не зміг дограти поєдинок проти полтавської Ворскли (3:0) в рамках 17-го туру Прем'єр-ліги. Тепер під питанням його участь у матчі групового етапу Ліги Європи проти бельгійського Гента.

59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець
 
59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець

Провідний хавбек "жовто-чорних" міг зазнати серйозної травми, вважає керманич олександрійців Володимир Шаран.

Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

"Що з Банадою? Наразі складно про це казати. Банада боєць, він завжди грає до кінця. Якщо він попросив заміну, то сталося щось серйозне. Він вдарився об стійку, коли намагався замкнути передачу", – розповів коуч у коментарі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що Євген Банада був замінений уже на 27-й хвилині матчу проти Ворскли. Заміна пішла на користь Олександрії – Кирило Ковалець, який і замінив травмованого півзахисника, оформив дубль.

Натомість Банада в нинішньому сезоні провів вже 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Матч Гент – Олександрія відбудеться найближчого четверга, 12 грудня, у Бельгії.

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Теги
Євген Банада Євген Банада Олександрія - Ворскла Олександрія Олександрія Ліга Європи Володимир Шаран Володимир Шаран
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