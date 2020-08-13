Луческу знайшов рецепт проти епідемії травм у Динамо

75-річний румунський фахівець налаштований зменшити кількість травм у футболістів Динамо. Для цього Луческу почав використовувати різні навантаження для футболістів "біло-синіх".

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"Дуже важливий новий момент у підготовці команди. Дозованість і індивідуальність навантажень. Луческу після приходу, серед інших, виділив серйозну проблему – високий відсоток травматичності протягом останніх сезонів, серед яких переважають м'язові травми.

Новизна в роботі Дієго Лонго і медштабу спрямована на максимальне усунення цієї проблеми. Результати будемо спостерігати в найближчі місяці. Тоді і перевіримо", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною.

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