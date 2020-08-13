Луческу нашел рецепт против эпидемии травм в Динамо

75-летний румынский специалист настроен уменьшить количество травм у футболистов Динамо. Для этого Луческу начал использовать разные нагрузки для футболистов "бело-синих".

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"Очень важный новый момент в подготовке команды. Дозированность и индивидуальность нагрузок. Луческу после прихода, среди прочих, выделил серьезную проблему – высочайший процент травматичности в течение последних сезонов, среди которых преобладают мышечные травмы.

Новизна в работе Диего Лонго и медштаба направлена ​​на максимальное устранение этой проблемы. Результаты будем наблюдать в ближайшие месяцы. Тогда и проверим", – говорится в сообщении Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Напомним, под руководством Луческу киевляне провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной.

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