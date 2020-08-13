Динамо отримало нового потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Позаяк Інтер, Шахтар, Севілья та МЮ, які вийшли у півфінал Ліги Європи, гратимуть у наступному розіграші ЛЧ, то Ренн отримав путівку в Лігу чемпіонів.

Динамо позбулось потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Замість французького клубу потенційним опонентом Динамо у третьому раунді кваліфікації став бельгійський Гент, за який виступають Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун. Крім того, кияни можуть зустрітися з кимось із переможців пар АЗ – Вікторія Плзень, Локомотива – Рапід та ПАОК – Бешикташ (за винятком турків, які теж будуть сіяними). Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни дізнаються першого суперника в Лізі чемпіонів 31 серпня. Матч третього раунду кваліфікації пройде 15 або 16 вересня. Переможець вийде у раунд плей-офф.

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