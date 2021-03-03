"У протистоянні двох команд з Прем'єр-ліги може статися все, що завгодно, з огляду на бійцівські якості підопічних Руслана Костишина. Однак Колосу буде непросто психологічно після прикрої поразки в матчі чемпіонату з Рухом.

Динамо – Колос: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Динамо – це бренд, нинішній лідер УПЛ, учасник 1/8 фіналу Ліги Європи. І не варто забувати, який досвід за спиною у наставника киян. Упевнений, що Мірча Луческу знайде слова, які допоможуть футболістам вийти на цю гру максимально сконцентрованими. "Біло-сині", на мій погляд, з кожним матчем покращують свої кондиції", – поділився Краснопьоров у коментарі Команда№1.

До слова, Динамо зустрінеться з Колосом в рамках 1/4 фіналу Кубка України вже сьогодні, 3 березня, початок о 17:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє