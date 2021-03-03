"В противостоянии двух команд из Премьер-лиги может произойти все, что угодно, учитывая бойцовские качества подопечных Руслана Костышина. Однако Колосу будет непросто психологически после досадного поражения в матче чемпионата с Рухом.

Динамо – Колос: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Динамо – это бренд, нынешний лидер УПЛ, участник 1/8 финала Лиги Европы. И не стоит забывать, какой опыт за спиной у наставника киевлян. Уверен, что Мирча Луческу найдет слова, которые помогут футболистам выйти на эту игру максимально сконцентрированными. "Бело-синие", на мой взгляд, с каждым матчем улучшают свои кондиции", – поделился Краснопёров в комментарии Команда№1.

К слову, Динамо встретится с Колосом в рамках 1/4 финала Кубка Украины уже сегодня, 3 марта, начало в 17:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє