"Вони знали, кого вилучати": Луческу не може оговтатись через дискваліфікацію Буяльського
Головний тренер Динамо Мірча Луческу продовжує обурюватись через дискваліфікацію Віталія Буяльського.
"Динамо битиметься за титул до кінця? Не забувайте, що на сьогодні через різні причини ми не розраховуємо відразу на 14 гравців, які були у складі команди минулого року. Послухайте ці прізвища: Бущан, Бойко, Караваєв, Забарний, Миколенко, Циганков, Вербіч, Вітінью, Де Пена, Бєсєдін, Кендзьора та інші. Сьогодні ми не розраховували на них через різні причини – хтось травмований, хтось пішов, деякі легіонери не хотіли повертатися і грати в Україні, і їх можна зрозуміти.
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У нашій першій весняній грі з Інгульцем суперник забив два м’ячі після двох грубих помилок Катерини Монзуль. Після того я не бачив в інших матчах чемпіонату подібних трактувань від арбітрів, як були у тій грі при двох взяттях воріт. У всіх подібних епізодах арбітри призначають штрафні удари.
Через це я вважаю, що три матчі дискваліфікації для Буяльського – забагато, цього не мало статися. Це наш найкращий гравець. Вони знали, кого вилучати. Але я повністю з вами згоден, що Динамо не має бути на тому місці, на якому зараз перебуває і не має бути на тому рівні, який показує на футбольному полі зараз.
Ми дуже розраховуємо на найшвидші повернення Буяльського і Караваєва, як двох наддосвідчених наших гравців. Вони можуть принести велику користь команді. У нас ще є 10 поєдинків, ми не вибуваємо з гри. Надія є.
Я з вами погоджуюсь, неприпустимо для Динамо бути на нинішньому рівні. У нас попереду ще 10 матчів. Повернуться Буяльський, Караваєв, дуже важливі, досвідчені гравці. З однією молоддю важко здобувати значущі перемоги. Навіть для мене це непросто, хоча я звик перемагати. Зараз я думаю у тому числі над тим, як будувати команду, яка стане сильнішою в наступному сезоні. Але для цього ми маємо здобувати хороші результати вже зараз", – зауважив Луческу на післяматчевій прес-конференції.
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