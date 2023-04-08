"Динамо битиметься за титул до кінця? Не забувайте, що на сьогодні через різні причини ми не розраховуємо відразу на 14 гравців, які були у складі команди минулого року. Послухайте ці прізвища: Бущан, Бойко, Караваєв, Забарний, Миколенко, Циганков, Вербіч, Вітінью, Де Пена, Бєсєдін, Кендзьора та інші. Сьогодні ми не розраховували на них через різні причини – хтось травмований, хтось пішов, деякі легіонери не хотіли повертатися і грати в Україні, і їх можна зрозуміти.

Динамо – Минай – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У нашій першій весняній грі з Інгульцем суперник забив два м’ячі після двох грубих помилок Катерини Монзуль. Після того я не бачив в інших матчах чемпіонату подібних трактувань від арбітрів, як були у тій грі при двох взяттях воріт. У всіх подібних епізодах арбітри призначають штрафні удари.

Через це я вважаю, що три матчі дискваліфікації для Буяльського – забагато, цього не мало статися. Це наш найкращий гравець. Вони знали, кого вилучати. Але я повністю з вами згоден, що Динамо не має бути на тому місці, на якому зараз перебуває і не має бути на тому рівні, який показує на футбольному полі зараз.

Ми дуже розраховуємо на найшвидші повернення Буяльського і Караваєва, як двох наддосвідчених наших гравців. Вони можуть принести велику користь команді. У нас ще є 10 поєдинків, ми не вибуваємо з гри. Надія є.

Я з вами погоджуюсь, неприпустимо для Динамо бути на нинішньому рівні. У нас попереду ще 10 матчів. Повернуться Буяльський, Караваєв, дуже важливі, досвідчені гравці. З однією молоддю важко здобувати значущі перемоги. Навіть для мене це непросто, хоча я звик перемагати. Зараз я думаю у тому числі над тим, як будувати команду, яка стане сильнішою в наступному сезоні. Але для цього ми маємо здобувати хороші результати вже зараз", – зауважив Луческу на післяматчевій прес-конференції.

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