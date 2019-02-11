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Луческу покинув збірну Туреччини – останнім для нього став матч проти України

11 лютого 16:59 1370 Читать на русском
Луческу покинув збірну Туреччини – останнім для нього став матч проти України
Мірча Луческу / Соцмережі

Мірча Луческу більше не головний тренер збірної Туреччини.

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу та Федерація футболу Туреччини припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, румунський спеціаліст очолив турецьку збірну влітку 2017-го року. Під керівництвом Луческу Туреччина посіла 4 місце у кваліфікації на чемпіонат світу-2018, а також вилетіла з дивізіону В Ліги Націй, посівши останню сходинку.

Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року, гра закінчилась з рахунком 0:0.

До цього впродовж 12-ти років Луческу працював із донецьким Шахтарем і здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонських титулів і Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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