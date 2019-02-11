Луческу покинув збірну Туреччини – останнім для нього став матч проти України

Мірча Луческу більше не головний тренер збірної Туреччини.

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу та Федерація футболу Туреччини припинили співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, румунський спеціаліст очолив турецьку збірну влітку 2017-го року. Під керівництвом Луческу Туреччина посіла 4 місце у кваліфікації на чемпіонат світу-2018, а також вилетіла з дивізіону В Ліги Націй, посівши останню сходинку.

Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року, гра закінчилась з рахунком 0:0.

До цього впродовж 12-ти років Луческу працював із донецьким Шахтарем і здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонських титулів і Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

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