Луческу покинул сборную Турции – последним для него стал матч против Украины

Мирча Луческу больше не главный тренер сборной Турции.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу и Федерация футбола Турции прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт организации.

Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"

Напомним, румынский специалист возглавил турецкую сборную летом 2017-го года. Под руководством Луческу Турция заняла 4 место в квалификации на чемпионат мира-2018, а также вылетела из дивизиона В Лиги Наций, заняв последнее место.

Последний матч под руководством румынского специалиста Турция провела против Украины 20 ноября 2018 года, игра закончилась со счетом 0:0.

До этого на протяжении 12-ти лет Луческу работал с донецким Шахтером и завоевал 22 трофея, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України