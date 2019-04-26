Луческу переманив у Бешикташ скаута, який привів у Шахтар Жадсона і Тейшейру

Відомий на бразильському ринку шеф-скаут Франк Хенуда буде шукати талантів для турецького Бешикташа.

Ініціатива запросити скаута у Бешикташ належить колишньому головному тренеру Шахтаря Мірчі Луческу, повідомляє Fotospor.

Кендзьора став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче

Зазначається, що сам румунський фахівець в новому сезоні обійме посаду спортивного директора в Бешикташі.

Раніше Франк Хенуда активно допомагав Шахтарю шукати молодих талантів на бразильському ринку. За інформацією ЗМІ, Хенуда посприяв переходу в донецький клуб Жадсона, Алекса Тейшейри, Дугласа Кости і деяких інших талантів з Бразилії.

Луческу зізнався, коли може завершити тренерську кар'єру

Нагадаємо, що після звільнення Луческу з посади головного тренера збірної Туреччини в українських ЗМІ відразу ж з'явилися припущення, що румунський фахівець може повернутися в Шахтар, де замінить Паулу Фонсека, проте сам Луческу всі ці чутки спростовував.