Головний тренер Динамо Мірча Луческу шкодує, що так і не зміг попрацювати з кіпером Ювентуса Джанлуїджі Буффоном.

"Я пробував це зробити в часи, коли працював у Шахтарі, це правда. Але поїзд уже пішов, і я думаю, що тепер Буффон вже нікуди не піде.

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Мені здається, підписати зараз Буффона в Динамо неможливо", – сказав Луческу в інтерв'ю Tuttosport.

Нагадаємо, Буффон виступає за Ювентус з 2001 року, приєднавшись до туринського клуб з Парми. У 2018-му кіпер перейшов у ПСЖ, проте вже наступного року знову повернувся до лав "Старої синьйори".

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