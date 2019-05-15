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Луческу невдовзі стане спортивним директором Бешикташа, – ЗМІ

15 травня 17:24 1187 Читать на русском
Луческу невдовзі стане спортивним директором Бешикташа, – ЗМІ
Мірча Луческу / фото із соцмереж

Колишній керманич донецького Шахтаря Мірча Луческу може отримати адміністративну посаду в стамбульському Бешикташі.

Досвідчений румун наступного тижня буде оголошений новим спортивним директором "чорних орлів", повідомляє Duhuliye.com.

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За інформацією видання, після закінчення сезону на Бешикташ очікують серйозні пертурбації. Зокрема, новим головним тренером стане колишній хавбек мадридського Реала Гуті Ернандес, Луческу займе крісло спортдира, а нинішній керманич Шенол Гюнеш зосередиться на роботі зі збірною Туреччини.

Відзначимо, що Мірча Луческу перебуває без роботи з березня, коли його звільнили з турецької національної команди. Раніше 73-річний фахівець тренував низку румунських, італійських, турецьких клубів, донецький Шахтар, пітерський Зеніт, а також збірні Румунії та Туреччини.

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Теги
Туреччина Бешикташ Бешикташ Мірча Луческу Мірча Луческу Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш Гуті Ернандес Гуті Ернандес
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