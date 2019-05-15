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Луческу вскоре станет спортивным директором Бешикташа, – СМИ

15 мая 17:24 76 Читати українською
Луческу вскоре станет спортивным директором Бешикташа, – СМИ
Мирча Луческу / фото из соцсетей

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу может получить административную должность в стамбульском Бешикташе.

Опытный румын на следующей неделе будет объявлен новым спортивным директором "черных орлов", сообщает Duhuliye.com.

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По информации издания, после окончания сезона Бешикташ ожидают серьезные пертурбации. В частности, новым главным тренером станет бывший хавбек мадридского Реала Гути Эрнандес, Луческу займет кресло спортдира, а нынешний наставник Шенол Гюнеш сосредоточится на работе со сборной Турции.

Отметим, что Мирча Луческу находится без работы с марта, когда его уволили из турецкой национальной команды. Ранее 73-летний специалист тренировал ряд румынских, итальянских, турецких клубов, донецкий Шахтер, питерский Зенит, а также сборные Румынии и Турции.

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Мирча Луческу Мирча Луческу Турция Бешикташ Бешикташ Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш Гути Эрнандес Гути Эрнандес
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