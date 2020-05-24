Срна: Не хотів грати з Динамо у півфіналі Кубка УЄФА

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна поділився емоціями, які переживав перед історичним протистоянням з Динамо у єврокубках.

"Я не хотів грати з Динамо. Але Луческу дуже хотів. Якби я програв Динамо тоді у півфіналі, то, напевно, до сьогоднішнього дня погано б спав.

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Луческу відразу сказав, що хоче Динамо. І що, якщо ми виграємо у Динамо, то виграємо і Кубок УЄФА. Динамо 2009 року з Сьоміним було дуже сильним. У них були класні футболісти, класний тренер", – сказав Срна у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, в останньому розіграші Кубка УЄФА сезону 2008/09 у півфіналі турніру зустрілись два українських гранди. Після першого поєдинку у Києві була зафіксована бойова нічия 1:1 і доля виходу в фінал єврокубка вирішувалась у Донецьку. Вже на 17-й хвилині рахунок відкрив Жадсон. Одразу по перерві статус-кво відновив Ісмаель Бангура, а за хвилину до завершення основного часу масну крапку у зустрічі поставив Ілсінью. Як наслідок, Шахтар у фіналі здолав Вердер і вперше у своїй історії завоював євротрофей.

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