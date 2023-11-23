Мірча Луческу, який працював з київським Динамо і донецьким Шахтарем, хоче бачити національну команду України в одній групі з Румунією на Євро-2024.

"Португалія – Румунія – Шотландія - Боснія/Україна/Ізраїль. Ні в якому разі не Італія чи Сербія. Італійці зіграли чудову гру проти України. Це була одна з найкращих ігор у відбірковому турнірі", – сказав Луческу в інтерв'ю румунському порталу Digisport.

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Україна не змогла кваліфікуватись на Євро-2024 через відбіркову групу, зігравши внічию з Італією у вирішальній грі. Втім, ще є можливість пройти плей-офф Ліги націй та вибороти путівку на турнір.

Нагадаємо, за результатами жеребкування плей-офф Євро-2024 збірна України має зіграти спочатку з Боснією, а у разі проходу далі з переможцем пари Ісландія – Ізраїль.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих