Мирча Луческу, работавший с киевским Динамо и донецким Шахтером, хочет видеть национальную команду Украины в одной группе с Румынией на Евро-2024.

"Португалия – Румыния – Шотландия – Босния/Украина/Израиль. Ни в коем случае не Италия или Сербия. Итальянцы сыграли отличную игру против Украины. Это была одна из лучших игр в отборочном турнире", – сказал Луческу в интервью румынскому порталу Digisport.

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Украина не смогла квалифицироваться на Евро-2024 из-за отборочной группы, сыграв вничью с Италией в решающей игре. Впрочем, есть еще возможность пройти плей-офф Лиги наций и завоевать путевку на турнир.

Напомним, по результатам жеребьевки плей-офф Евро-2024 сборная Украины должна сыграть сначала с Боснией, а в случае прохода дальше с победителем пары Исландия – Израиль.

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