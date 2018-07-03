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Льов пообіцяв перебудувати збірну Німеччини після провалу на ЧС-2018

21:22 135 Читать на русском
Льов пообіцяв перебудувати збірну Німеччини після провалу на ЧС-2018
Йоахім Льов / AFP

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував рішення Німецького футбольного союзу продовжити з ним співпрацю попри крах на чемпіонаті світу-2018.

"Дуже вдячний за довіру, яку мені надає НФС. Незважаючи на справедливу критику нашого штабу, я відчуваю підтримку та наснагу. Після кількох днів, коли я багато думав, мені потрібен був особистий контакт із керівництвом асоціації.

Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018

Моє розчарування досі залишається величезним. Але зараз я хочу спланувати перебудову, проявивши повну самовіддачу. Я буду аналізувати, розмовляти з командою і робити правильні висновки. Усе це потребує часу, але ми встигнемо до старту сезону для національних збірних у вересні", – цитує Льова офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Відзначимо, що чинний контракт 58-річного фахівця діє до 2022 року. Раніше прокоментував подальше перебування Йоахіма Льова на посаді головного тренера капітан збірної Німеччини Мануель Нойєр.

Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
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