Льов пообіцяв перебудувати збірну Німеччини після провалу на ЧС-2018

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував рішення Німецького футбольного союзу продовжити з ним співпрацю попри крах на чемпіонаті світу-2018.

"Дуже вдячний за довіру, яку мені надає НФС. Незважаючи на справедливу критику нашого штабу, я відчуваю підтримку та наснагу. Після кількох днів, коли я багато думав, мені потрібен був особистий контакт із керівництвом асоціації.

Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018

Моє розчарування досі залишається величезним. Але зараз я хочу спланувати перебудову, проявивши повну самовіддачу. Я буду аналізувати, розмовляти з командою і робити правильні висновки. Усе це потребує часу, але ми встигнемо до старту сезону для національних збірних у вересні", – цитує Льова офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Відзначимо, що чинний контракт 58-річного фахівця діє до 2022 року. Раніше прокоментував подальше перебування Йоахіма Льова на посаді головного тренера капітан збірної Німеччини Мануель Нойєр.