Нойєр прокоментував подальше перебування Льова на посаді тренера збірної Німеччини

Капітан збірної Німеччини на провальному чемпіонаті світу-2018 Мануель Нойєр поділився думками щодо рішення залишити на посаді керманича Бундестіму Йоахіма Льова.

"Я радий, що ми можемо продовжити наш довгий шлях із Йоахімом Льовом. І я маю впевненість у тому, що ми разом набудемо знову колишню міць", – цитує Нойєра офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018

Напередодні ЧС-2018 стало відомо, що Льов працюватиме зі збірною Німеччини до 2022 року. Проте, після невдалого виступу на Мундіалі в Росії, де німці навіть не змогли вийти з групи, з'явилися чутки про можливе звільнення 58-річного фахівця. Однак, у вівторок стало відомо, що тренер залишиться на посаді.

Йоахім Льов працює зі збірною Німеччини з 2006 року. Бундестім під його керівництвом стала чемпіоном світу в 2014 році, а також здобула срібло на Євро-2008, бронзу на ЧС-2010, Євро-2012 і Євро-2016.

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