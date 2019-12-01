toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР ОЛІМПІК - ДИНАМО

Льоріс оцінив жеребкування на Євро-2020 – збірна Франції потрапила у найважчу групу

12:19 428 Читать на русском
Льоріс оцінив жеребкування на Євро-2020 – збірна Франції потрапила у найважчу групу
Уго Льоріс / Фото L'ÉQUIPE

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс відзначив позитивний момент у потраплянні його команди у "групу смерті".

"Нам дістався дуже складний жереб, але в той же час вкрай захоплюючий, тому що нам будуть протистояти великі збірні. Ми теж не найприємніші суперники для Німеччини і Португалії.

Євро-2020: Дешам приречено сприйняв потрапляння збірної Франції у "групу смерті"

Все вирішать деталі. У нас немає іншого вибору. Ми просто повинні провести хорошу підготовку до турніру і з самого початку потужно виступати на чемпіонаті Європи. Ми чемпіони світу та прекрасно знаємо, яка на нас лежить відповідальність у зв'язку з титулом. Жодних помилок бути не може", – цитує Льоріс Onze Mondial.

Нагадаємо, чинному чемпіону світу на Євро-2020 протистоятимуть збірні Німеччини та Португалії.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Головні новини футболу 30 листопада: результати жеребкування Євро-2020, Україна зіграє з чемпіонами світу
07:00
2686
Теги
Євро-2020 Уго Льоріс Уго Льоріс Франція Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
30
хв
Атлетіко
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук