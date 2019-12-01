Льоріс оцінив жеребкування на Євро-2020 – збірна Франції потрапила у найважчу групу

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс відзначив позитивний момент у потраплянні його команди у "групу смерті".

"Нам дістався дуже складний жереб, але в той же час вкрай захоплюючий, тому що нам будуть протистояти великі збірні. Ми теж не найприємніші суперники для Німеччини і Португалії.

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Все вирішать деталі. У нас немає іншого вибору. Ми просто повинні провести хорошу підготовку до турніру і з самого початку потужно виступати на чемпіонаті Європи. Ми чемпіони світу та прекрасно знаємо, яка на нас лежить відповідальність у зв'язку з титулом. Жодних помилок бути не може", – цитує Льоріс Onze Mondial.

Нагадаємо, чинному чемпіону світу на Євро-2020 протистоятимуть збірні Німеччини та Португалії.

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