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Євро-2020: Дешам приречено сприйняв потрапляння збірної Франції у "групу смерті"

10:00 4156 Читать на русском
Євро-2020: Дешам приречено сприйняв потрапляння збірної Франції у "групу смерті"
Дідьє Дешам / Фото FFF

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від жеребкування Євро-2020, за яким його команда зіграє з командами Німеччини та Португалії.

"У всіх одна мета – пройти далі, вийти з групи і, можливо, виграти турнір. Льов і Сантуш думають те ж саме. Це найскладніша група, і ми повинні це прийняти. Звичайно, знайдеться той, хто займе перше місце. Кожне отримане очко буде дуже дорогим.

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На папері це вкрай складна група. І Німеччина, і Португалія – ​​висококласні збірні, які досягали чудових результатів останнім часом. Жереб міг бути кращим, але що ми можемо з цим зробити? Так, ще один суперник нам поки невідомий, але ми знаємо про Німеччину та Португалію і вже можемо готуватися до чемпіонату Європи", – цитує Дешама Le Figaro.

Нагадаємо, 4-й суперник у "групі смерті" стане відомим 30 березня після стикових матчів Ліги націй. Фінальна частина Євро-2020 відбуватиметься з 12 червня до 12 липня.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

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Головні новини футболу 30 листопада: результати жеребкування Євро-2020, Україна зіграє з чемпіонами світу
07:00
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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Німеччина Німеччина Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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