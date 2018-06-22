Лопетегі зароблятиме в Реалі 6 млн євро в рік

Стали відомі деякі деталі контракту новоспеченого тренера Реала Хулен Лопетегі.

Зарплата екс-тренера збірної Іспанії у мадридському Реалі складе 6 млн євро на рік. Це в два рази більше, ніж він отримував в національній команді, повідомляє видання El Confidencial.

Варто відзначити, що колишній наставник "вершкових" Зінедін Зідан заробляв 10 млн євро в рік. Більше за Лопетегі зароблятимуть його колеги, які влітку також очолили топ-клуби, Унаї Емері (Арсенал) та Томас Тухель (ПСЖ). Обоє отримуватимуть по 8 млн євро.

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Нагадаємо, що Лопетегі був звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018 через те, що разом з Реалом оголосив про підписання контракту.