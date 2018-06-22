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Лопетеги будет зарабатывать в Реале 6 млн евро в год

20 июня 22:41 67 Читати українською
Лопетеги будет зарабатывать в Реале 6 млн евро в год
Хулен Лопетеги / Фото из соцсетей

Стали известны некоторые детали контракта новоиспеченного тренера Реала Хулена Лопетеги.

Зарплата экс-тренера сборной Испании в мадридском Реале составит 6 млн евро в год. Это в два раза больше, чем он получал в национальной команде, сообщает издание El Confidencial.

Стоит отметить, что бывший наставник "сливочных" Зинедин Зидан зарабатывал 10 млн евро в год. Больше Лопетеги будут зарабатывать его коллеги, которые летом также возглавили топ-клубы, Унаи Эмери (Арсенал) и ТомасТухель (ПСЖ). Оба будут получать по 8 млн евро.

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Напомним, что Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вместе с Реалом объявил о подписании контракта.

Теги
ЧМ 2018 Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Реал Мадрид Реал Мадрид Томас Тухель Томас Тухель Унаи Эмери Унаи Эмери Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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