Лопетегі пояснив, що заважає Реалу перемагати

Головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі пожалівся на низьку результативність команди в останніх матчах, а також поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з Барселоною.

"Наразі нам нелегко даються голи. Здається, в останніх чотирьох матчах ми 12 разів потрапили в штангу і поперечину. Обігравши Вікторію, ми зробили крок вперед, перервавши серію ігор без перемог. Тепер потрібно продовжувати вигравати і прогресувати, зберігаючи спокій.

Реал — Вікторія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Зараз всі наші думки про підготовку до недільного матчу з Барселоною. Це дуже важлива зустріч для нас, і ми вирушимо на Камп Ноу з бажанням виграти", – цитує Лопетегі Football Espana.

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