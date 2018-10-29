Лопетеги объяснил, что мешает Реалу побеждать

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги пожаловался на низкую результативность команды в последних матчах, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Барселоной.
"Сейчас нам нелегко даются голы. Кажется, в последних четырех матчах мы 12 раз попали в штангу и перекладину. Обыграв Викторию, мы сделали шаг вперед, прервав серию игр без побед. Теперь нужно продолжать выигрывать и прогрессировать, сохраняя спокойствие.
Реал — Виктория – 2:1 – видео голов и обзор матча
Сейчас все наши мысли о подготовке к воскресному матчу с Барселоной. Это очень важная встреча для нас, и мы отправимся на Камп Ноу с желанием выиграть", – цитирует Лопетеги Football Espana.
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