Лопетеги объяснил, что мешает Реалу побеждать

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги пожаловался на низкую результативность команды в последних матчах, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Барселоной.

"Сейчас нам нелегко даются голы. Кажется, в последних четырех матчах мы 12 раз попали в штангу и перекладину. Обыграв Викторию, мы сделали шаг вперед, прервав серию игр без побед. Теперь нужно продолжать выигрывать и прогрессировать, сохраняя спокойствие.

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Сейчас все наши мысли о подготовке к воскресному матчу с Барселоной. Это очень важная встреча для нас, и мы отправимся на Камп Ноу с желанием выиграть", – цитирует Лопетеги Football Espana.

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