Реал — Вікторія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Реал не без проблем обіграв Вікторію Пльзень (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі групи G Реал приймав Вікторію Пльзень. Вже на 11 хвилині Бензема замкнув головою навіс Лукаса Васкеса – 1:0. У першому таймі Реал більше не забивав, хоча і володів перевагою.

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Вже традиційно для цього матчу "вершкові" забили на 11 хвилині, але тепер у другому таймі. Марсело після комбінації перекинув воротаря суперника та подвоїв перевагу своєї команди. А на 79-ій хвилині Грошовскі відіграв 1 гол.

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Після 3 туру Реал та Рома мають по 6 очок, щоправда "вершкові" знаходяться вище через додаткові показники. ЦСКА з 4 заліковими пунктами посідає 3 сходинку. Турнірну таблицю групи G замикає Вікторія Пльзень з 1 очком.

Ліга чемпіонів, група G, 3 тур.

Реал – Вікторія Пльзень – 2:1

Голи: Бензема, 11, Марсело, 56 – Грошовскі, 79.