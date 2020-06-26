Шовковський пригадав, як одна фраза Лобановського допомогла Динамо вигризти місце у найуспішнішому сезоні клубу в ЛЧ

Колишній голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський розповів про роботу під керівництвом Валерія Лобановського.

"Мені запам'яталися не тільки перші збори з Валерієм Лобановським, скільки перший період літньої підготовки в Ялті. У червні 1997 року команда готувалася до чемпіонату України і до кваліфікації Ліги чемпіонів. Ось тоді крепатура була така, що спуститися сходами було неймовірно боляче.

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Я не так часто спілкувався з Валерієм Лобановським, як інші хлопці, адже більшу частину часу перебував під крилом тренера воротарів – Михайла Михайлова. Але одна розмова з Метром мені запам'яталася. Хоча там була навіть не розмова, а коротка фраза. Перед серією пенальті у виїзному поєдинку зі Спартою Валерій Васильович підійшов до мене, нахилився і тихо сказав: "Бувають матчі, які виграє воротар". Сказав – і пішов. Після цього мені вдалося відбити три удари з 11-метрової позначки, і Динамо вийшло до групового раунду Ліги чемпіонів, яка до сих пір є найуспішнішою в історії клубу", – цитує Шовковського Команда 1.

Після першого матчу того протистояння в Києві (0:1) команда Валерія Лобановського повинна була будь-що вигравати на виїзді. Поєдинок у Чехії теж був дуже важким. Лише на 88-й хвилині завдяки рикошету після удару Андрія Шевченка Спарта пропустила такий потрібний киянам гол. А в серії пенальті Олександр Шовковський став справжнім героєм, парирувавши 3 удари чехів! У тому сезоні 1998/99 Динамо зупинилося за крок до фіналу, драматично поступившись Баварії (3:3, 0:1).

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