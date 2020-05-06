Павлов присоромив сучасних тренерів, поставивши в приклад Лобановського

Відомий український тренер Микола Павлов переконаний, що фізичний стан гравців відіграє ключову роль у футболі.

"Останнім часом чув висловлювання багатьох фахівців, тренерів, футболістів про тест Купера і взагалі про тести. Вони звучать негативно. Але конкретно щоб хтось сказав, що це заважає, не чув. Чим може зашкодити тест Купера?

"Ми обіграли переможця Кубка УЄФА", – Сачко пригадав тріумф Ворскли у Кубку України

Це питання я хотів би поставити людям, які кажуть, що тест Купера – це погано, це зло. Слова Лобановського – надзусилля можуть дати максимальний результат. Надзусилля над собою, вміння терпіти. Яка вправа може змусити терпіти? Тест Купера. Бігти і терпіти.

Важливо не просто пробігти – треба показати результат і щоб пульс був більше 180. Якщо не 180 – ти просто біжиш, просто фізично готова людина. Біжиш, не напружуючись. А є люди, які повинні з себе виривати.

Пам'ятаєте, Каладзе блював. У моїй команді теж блювали, але футболістів ніхто не знає. Лобановський обіграв Барселону. Барса не бігала, а Шевченко, Ребров – бігали.

У мене молодь була основним подразником для старших. Я їм казав: "Якщо ви не будете бігти швидше, ніж ті, хто краще за вас грає". І коли молодь рвала, вмирала, Вася Сачко і всі інші не могли просто так", – розповів Павлов для програми Трендець.

Нагадаємо, 65-річний Микола Павлов відомий своєю роботою у Дніпрі, Динамо, Іллічівці, Ворсклі та навіть провів кілька матчів біля керма збірної України.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків