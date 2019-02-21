Лобановський нас не сильно лаяв після того, як не перемогли Олімпіакос, – екс-гравець Динамо Кочубинський

Колишній гравець Динамо Станіслав Кочубинський пригадав протистояння з Олімпіакосом у 1975 році.

"З нашого протистояння проти Олімпіакоса запам'яталася атмосфера перед матчем. Повний стадіон. У складі греків відзначався Мільтон Вієра, гравець збірної Аргентини. Валерій Лобановський приставив мене до нього і поставив завдання, не дати Вієрі розвернутися на полі. Раз він не забив, думаю, з поставленим завданням впорався.

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Після гри Лобановський не дуже нас сварив, що не зуміли втримати переможний рахунок, бо був впевнений – команда в Києві вирішить поставлене завдання (вихід в 1/8 фіналу). Ми перемогли 1:0 і пройшли далі", – цитує Кочубинського ua-football.

Матч Динамо – Олімпіакос відбудеться сьогодні, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.

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