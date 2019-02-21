toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СІТІ АТЛЕТІКО - ЮВЕНТУС

Лобановський нас не сильно лаяв після того, як не перемогли Олімпіакос, – екс-гравець Динамо Кочубинський

09:15 201 Читать на русском
Лобановський нас не сильно лаяв після того, як не перемогли Олімпіакос, – екс-гравець Динамо Кочубинський
Валерій Лобановський / соцмережі

Колишній гравець Динамо Станіслав Кочубинський пригадав протистояння з Олімпіакосом у 1975 році.

"З нашого протистояння проти Олімпіакоса запам'яталася атмосфера перед матчем. Повний стадіон. У складі греків відзначався Мільтон Вієра, гравець збірної Аргентини. Валерій Лобановський приставив мене до нього і поставив завдання, не дати Вієрі розвернутися на полі. Раз він не забив, думаю, з поставленим завданням впорався.

Динамо – Олімпіакос: Буряк назвав запоруку успішного результату для киян

Після гри Лобановський не дуже нас сварив, що не зуміли втримати переможний рахунок, бо був впевнений – команда в Києві вирішить поставлене завдання (вихід в 1/8 фіналу). Ми перемогли 1:0 і пройшли далі", – цитує Кочубинського ua-football.

Матч Динамо – Олімпіакос відбудеться сьогодні, 21 лютого, о 22:00 за київським часом.

"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф Рінкона

Теги
Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи Валерій Лобановський Станіслав Кочубинський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Одинадцять перлин київського Динамо
    Сергій Тищенко — 20 лют9261 Одинадцять перлин київського Динамо
8
год
:
52
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук