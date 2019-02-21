Лобановский нас не сильно ругал после того, как не победили Олимпиакос, – экс-игрок Динамо Кочубинский

Бывший игрок Динамо Станислав Кочубинский вспомнил противостояние с Олимпиакосом в 1975 году.

"Из нашего противостояния против Олимпиакоса запомнилась обстановка перед матчем. Битком стадион. В составе греков блистал Мильтон Виера, игрок сборной Аргентины. Валерий Лобановский приставил меня к нему и поставил задачу, не дать Виере развернуться на поле. Раз он не забил, думаю, с поставленной задачей справился.

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После игры Лобановкий не слишком нас ругал, что не сумели удержать победный счет, ибо был уверен – команда в Киеве решит поставленную задачу (выход в 1/8 финала). Мы победили 1:0 и прошли дальше", – цитирует Кочубинского ua-football.

Матч Динамо – Олимпиакос состоится сегодня, 21 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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