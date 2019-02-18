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Лівія – Україна: 15 років тому Шовковський жахливо помилився, а Пуканич забив єдиний гол за збірну – ретро дня

17:28 253 Читать на русском
Лівія – Україна: 15 років тому Шовковський жахливо помилився, а Пуканич забив єдиний гол за збірну – ретро дня
Збірна України 2004 / Соцмережі

15 років тому збірна України провела свій перший та поки єдиний матч на африканському континенті.

18 лютого 2004 року збірна Україна на виїзді провела товариський матч з Лівією. Цей поєдинок став першим та єдиним у Африці для національної команди.

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Тоді рахунок у грі відкрив хавбек Адріан Пуканич, забивши точним ударом у "дев’ятку" воріт суперника. Цей гол став єдиним у кар’єрі Пуканича за національну команду.

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Після цього тодішній голкіпер збірної України Олександр Шовковський припустився жахливої помилки. Воротар вийшов за межі штрафного майданчика, але не зміг приборкати м’яч, чим і подарував гол збірній Лівії.

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