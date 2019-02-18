Ливия – Украина: 15 лет назад Шовковский ужасно ошибся, а Пуканыч забил единственный гол за сборную – ретро дня

15 лет назад сборная Украины провела свой первый и пока единственный матч на африканском континенте.

18 февраля 2004 сборная Украины на выезде провела товарищеский матч с Ливией. Этот поединок стал первым и единственным в Африке для национальной команды.

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Тогда счет в игре открыл хавбек Адриан Пуканыч, забив точным ударом в "девятку" ворот соперника. Этот гол стал единственным в карьере Пуканыча за национальную команду.

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После этого тогдашний голкипер сборной Украины Александр Шовковский допустил ужасную ошибку. Вратарь вышел за пределы штрафной, но не смог укротить мяч, чем и подарил гол сборной Ливии.

В итоге товарищеский матч между Ливией и Украиной закончился со счетом 1: 1.