Ліверпуль знайшов підсилення оборони в Греції
17:03 - Читать на русском
Оборонець пірейського Олімпіакоса Рубен Семеду потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.
"Червоні" розглядають варіант із підписанням португальця, стверджує Express.
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Трансфер Семеду, який має чинний до літа 2024-го контракт із Олімпіакосом, на Енфілд може відбутися у зимове вікно. Сума трансферу може скласти 18 млн фунтів. Ліверпуль має проблеми в центрі оборони. Через важкі травми Юрген Клопп втратив ван Дейка та Гомеса.
У нинішньому сезоні Рубен Семеду провів 10 матчів у всіх турнірах.
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