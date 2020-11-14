"Червоні" розглядають варіант із підписанням португальця, стверджує Express.

"Це план Божий": Гомес філософськи розпочав процес реабілітації після травми

Трансфер Семеду, який має чинний до літа 2024-го контракт із Олімпіакосом, на Енфілд може відбутися у зимове вікно. Сума трансферу може скласти 18 млн фунтів. Ліверпуль має проблеми в центрі оборони. Через важкі травми Юрген Клопп втратив ван Дейка та Гомеса.

У нинішньому сезоні Рубен Семеду провів 10 матчів у всіх турнірах.