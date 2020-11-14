"Шлях до одужання вже розпочався. Раніше я вже зіштовхувався з цим і знаю, що необхідно робити.

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Я стану кращим і сильнішим, ніж будь-коли дотепер. Я спустошений емоційно, але вірю, що це частина Божого плану. Усе в житті відбувається не просто так", – написав англієць у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Джо Гомес зазнав важкої травми у таборі національної команди, був прооперований і пропустить орієнтовно півроку.

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