"Красные" рассматривают вариант с подписанием португальца, утверждает Express.

"Это план Божий": Гомес философски начал процесс реабилитации после травмы

Трансфер Семеду, который имеет действующий до лета 2024-го контракт с Олимпиакосом, на Энфилд может произойти в зимнее окно. Сумма трансфера может составить 18 млн фунтов. Ливерпуль имеет проблемы в центре обороны. Из-за тяжелых травм Юрген Клопп потерял ван Дейка и Гомеса.

В нынешнем сезоне Рубен Семеду провел 10 матчей во всех турнирах.