Ливерпуль нашел усиление обороны в Греции
17:03 - Читати українською
Защитник пирейского Олимпиакоса Рубен Семеду попал в сферу интересов английского Ливерпуля.
"Красные" рассматривают вариант с подписанием португальца, утверждает Express.
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Трансфер Семеду, который имеет действующий до лета 2024-го контракт с Олимпиакосом, на Энфилд может произойти в зимнее окно. Сумма трансфера может составить 18 млн фунтов. Ливерпуль имеет проблемы в центре обороны. Из-за тяжелых травм Юрген Клопп потерял ван Дейка и Гомеса.
В нынешнем сезоне Рубен Семеду провел 10 матчей во всех турнирах.
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