toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Ліверпуль узгодив трансфер Торгана Азара за 26 млн фунтів, – ЗМІ

12:45 406 Читать на русском
Ліверпуль узгодив трансфер Торгана Азара за 26 млн фунтів, – ЗМІ
Торган Азар / фото із соцмереж

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Торган Азар може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль планує підписати бельгійського півзахисника Борусії М вже в січні. На запрошенні гравця наполягає особисто головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп, повідомляє Liga Financial.

В Ліверпулі з'явилося графіті з Клоппом – фанати Евертона поглузували над принциповим суперником

Зазначається, що в контракті Азара з німецьким клубом, який діє до 2020 року, прописаний пункт викупу за суму у 26 млн фунтів. Саме цим і планують скористатися "червоні".

У нинішньому сезоні 25-річний гравець відіграв 14 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 8 голів та віддав 6 гольових передач.

Падіння "іспанки", схожість АПЛ і Прімери, оригінальна Серія А. За якими схемами грають у топ-лігах – все найцікавіше

Теги
Англія Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Торган Азар Торган Азар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
3
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук