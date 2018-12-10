Ліверпуль узгодив трансфер Торгана Азара за 26 млн фунтів, – ЗМІ

Півзахисник Борусії Менхенгладбах Торган Азар може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль планує підписати бельгійського півзахисника Борусії М вже в січні. На запрошенні гравця наполягає особисто головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп, повідомляє Liga Financial.

В Ліверпулі з'явилося графіті з Клоппом – фанати Евертона поглузували над принциповим суперником

Зазначається, що в контракті Азара з німецьким клубом, який діє до 2020 року, прописаний пункт викупу за суму у 26 млн фунтів. Саме цим і планують скористатися "червоні".

У нинішньому сезоні 25-річний гравець відіграв 14 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 8 голів та віддав 6 гольових передач.

Падіння "іспанки", схожість АПЛ і Прімери, оригінальна Серія А. За якими схемами грають у топ-лігах – все найцікавіше