В Ліверпулі з'явилося графіті з Клоппом – фанати Евертона поглузували над принциповим суперником

У Ліверпулі з'явилося велике графіті із зображенням головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Фанати Ліверпуля задоволені малюнком і хвалять його, в той час як вболівальники Евертона обурені. Деякі з них обіцяють більше ніколи не ходити в район, де з'явилося зображення Клоппа. Інші ж вирішили поглузувати над німецьким наставником.

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Отак виглядало графіті після "вдосконалень" вболівальників Евертона