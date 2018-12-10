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В Ліверпулі з'явилося графіті з Клоппом – фанати Евертона поглузували над принциповим суперником

10:39 879 Читать на русском
В Ліверпулі з'явилося графіті з Клоппом – фанати Евертона поглузували над принциповим суперником
Юрген Клопп / фото із соцмереж

У Ліверпулі з'явилося велике графіті із зображенням головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Фанати Ліверпуля задоволені малюнком і хвалять його, в той час як вболівальники Евертона обурені. Деякі з них обіцяють більше ніколи не ходити в район, де з'явилося зображення Клоппа. Інші ж вирішили поглузувати над німецьким наставником.

Падіння "іспанки", схожість АПЛ і Прімери, оригінальна Серія А. За якими схемами грають у топ-лігах – все найцікавіше

Отак виглядало графіті після "вдосконалень" вболівальників Евертона

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп футбольні курйози футбольні фанати Евертон Евертон
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