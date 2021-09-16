Легендарная встреча

Милан и Ливерпуль... Никаких сомнений, когда вы видите эти два слова в одном предложении, первая ассоциация – легендарный финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Прошло уже 16 лет, а ту игру до сих пор обсуждают и анализируют, пытаясь найти рациональное объяснение тому, что произошло. Вот и накануне ряд изданий выпустил интервью с героями той встречи. В частности, Эрнан Креспо (автор дубля) жаловался, что у большинства игроков "россонери" была возможность отомстить в Афинах, а у него – нет. Аргентинец уже вернулся в Челси.

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Трудно поверить, но эти два финала до сегодняшнего дня оставались единственными очными встречами команд в официальных матчах. Правда, еще парочка была в рамках Международного кубка чемпионов – обе встречи Ливерпуль выиграл со счетом 2:0. Конечно, мерсисайдцы были фаворитами и в этот вечер. Команда Юргена Клоппа выиграла турнир в 2019-м, но следующие два розыгрыша не смогла пройти дальше четвертьфинала. Причинами в обоих случаях были травмы лидеров, с которыми уже удалось разобраться. Не хватает разве что Эллиота и Фирмино, но их есть кем заменить без потери качества.

В то же время Милан не строит особых иллюзий относительно нынешней Лиги чемпионов. Дело даже не в сложной группе. Только 8 игроков "россонери" имели опыт игры в этом турнире. У Стефано Пиоли молодая и голоднаяя команда, главная задача которой – набраться опыта. В конце концов, итальянцы 7 лет вообще не играли в ЛЧ. В марте 2014-го "красно-черные" разгромно уступили будущему финалисту – мадридскому Атлетико. Далее был период хаоса, который затянулся на 2745 дней. Сейчас в составе нет ни одного игрока из той команды, ни один не играет на высоком уровне, большинство вообще уже попрощалось с футболом.

Стартовый состав Милана на матч против Атлетико 11 03 2014



Вот уже несколько лет у Милана все в порядке с менеджментом. Газидис и Мальдини разбираются с долгами, а Монкада и Массара ищут перспективных футболистов. Акцент на последнем, ведь клуб пока не может тратить много на трансферы и даже зарплаты. Именно поэтому летом ушли свободными агентами Доннарумма и Чалханоглу. Однако Милан не стал слабее. Летние новички дали то, чего не хватало больше всего – глубину состава. Следовательно, сегодня даже отсутствие Ибрагимовича никто не считал критичным, потому что теперь есть Жиру. Лига чемпионов для этого Милана – просто вознаграждение за старания в прошлом сезоне. Никакого давления и завышенных ожиданий. Иногда это даже становится преимуществом.

Огненный первый тайм

Стартовые минуты дали почувствовать "россонери", насколько более высокого уровня готовности требует Лига чемпионов. Хозяева Энфилда буквально зажали соперника вблизи их штрафной и методично расшатывали оборону. Милан был явно не готов к такому интенсивному прессингу, а также подключениям фланговых защитников. Такой хаос отнюдь не способствует надежности. Следовательно, быстрый гол выглядел вполне закономерно.

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Александр-Арнольд рванул полуфлангом, а Леау проспал этот маневр. Англичанин пробивал (возможно, даже простреливал на дальнюю штангу) с острого угла. Томори попытался заблокировать, но только помог направить мяч в сетку. Через каких-то пять минут Ливерпуль имел роскошный шанс увеличить преимущество. Робертсон заработал пенальти. К отметке подошел Салах, но Меньян справился и с ударом египтянина, и с последующим добиванием.

Ближе к середине первого тайма Милан наконец адаптировался. Или же это Ливерпуль немного сбавил обороты. В конце концов, "россонери" действительно стали больше держать мяч, но с атакой все еще были огромные проблемы. Хозяева предусмотрительно держали соперника подальше от своих ворот – преимущественно не пуская дальше середины поля. Лишь под конец тайма гости начали регулярно находить путь к владениям Алиссона. Этого хватило. Сначала Диас и Леау вывели на удар Ребича – Анте сравнял. А через две минуты уже хорват выкатил под удар Эрнандесу. Мяч остановился в сантиметрах от линии ворот, куда его добил Диас.

Победа на классе

В начале второй половины Милан попытался продолжить, начатое до перерыва. "Россонери" даже забили. Кьяер замкнул прострел после остроумного розыгрыша углового, но ассистировавший Эрнандес перед тем залез в офсайд. А вот Ливерпуль ответил по всем правилам. Беннасер не успел накрыть Фабинью, а тот элегантно забросил мяч за спины защитникам. Туда ворвался Салах и в акробатическом прыжке сумел переправить мяч мимо Меньяна.

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Надлежащего ответа Милана мы не увидели. Казалось, что итальянцы взяли себе за цель отстоять хотя бы ничью. Ливерпуль тоже событий на форсировал, но медленно поджимал. Очередной угловой подарил нам шедевр. После розыгрыша мяч вблизи полукруга оказался на ноге Хендерсона, который попал точно под штангу. После этого "красные" несколько успокоили игру, к тому же соперник не очень сопротивлялся.

Даже в конце встречи Милан не сумел устроить хоть что-то вроде штурма. Замены Стефано Пиоли освежили команду, но остроты не добавили. Сандро Тонали сегодня не вышел в основе, потому что накануне пропустил тренировку. Появление итальянца на поле ничего не изменило. А вот Юрген Клопп очень грамотно распорядился своими заменами, что позволило Ливерпулю спокойно довести дело до победы.

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