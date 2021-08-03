Фабінью залишив свій підпис на новому контракті з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль оголосив про новий контракт з Александер-Арнольдом

Нова угода про співпрацю між бразильським півзахисником та мерсисайдцями розрахована до літа 2026-го. Нагадаємо, Ліверпуль придбав Фабінью у 2018 році, заплативши Монако 45 млн євро. Гравець є вихованцем Флуміненсе, з якого перебрався у португальський Ріу Аве.

У минулому сезоні АПЛ 27-річний бразилець провів 30 матчів.

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