Трент Александер-Арнольд продовжить кар'єру в команді Юргена Клоппа. Правий оборонець підписав новий довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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За неофіційною інформацією, нова угода захисника розрахована до кінця сезону 2024/25. Фінансові умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, 22-річний Трент – вихованець Ліверпуля та дебютував за першу команду в жовтні 2016-го. Під керівництвом Юргена Клоппа він виграв ЛЧ та чемпіонат Англії. У сезоні 2020/21 правий захисник відіграв 36 матчів в АПЛ, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів.

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