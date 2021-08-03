Ливерпуль продлил контракт с Фабинью
20:28 - Читати українською
Хавбек Фабинью продолжит защищать цвета мерсисайдцев.
Фабинью оставил свою подпись на новом контракте с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.
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Новое соглашение о сотрудничестве между бразильским полузащитником и мерсисайдцами рассчитано до лета 2026-го. Напомним, Ливерпуль приобрел Фабинью в 2018 году, заплатив Монако 45 млн евро. Игрок является воспитанником Флуминенсе, из которого перебрался в португальский Риу Аве.
В прошлом сезоне АПЛ 27-летний бразилец провел 30 матчей.
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