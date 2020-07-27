Ливерпуль подтвердил трансфер Ловрена в Зенит

Российский клуб подписал с 31-летним игроком контракт сроком на три года, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ливерпуль тоже подтвердил трансфер на своем официальном сайте.

Звездный одноклубник Ракицкого разбил Кубок России – видео эпичного момента

К слову, Ловрен в составе Ливерпуля стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Хорватии он в 2018 году завоевал серебряные медали чемпионом мира.

Добавим, что в прошлом сезоне Ловрен сыграл за Ливерпуль во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В Зените он должен стать партнером Ярослава Ракицкого в центре защиты.

"Перш ніж дати москалям сало, менти чистили ним черевики": як зародилися українські ультрас – 2 дні лютих боїв за Київ