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Ливерпуль подтвердил трансфер Ловрена в Зенит

15:23 - Читати українською
Ливерпуль подтвердил трансфер Ловрена в Зенит
Деян Ловрен / фото: Ливерпуль

Питерский Зенит и английский Ливерпуль достигли договоренности о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена.

Российский клуб подписал с 31-летним игроком контракт сроком на три года, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ливерпуль тоже подтвердил трансфер на своем официальном сайте.

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К слову, Ловрен в составе Ливерпуля стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Хорватии он в 2018 году завоевал серебряные медали чемпионом мира.

Добавим, что в прошлом сезоне Ловрен сыграл за Ливерпуль во всех турнирах 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В Зените он должен стать партнером Ярослава Ракицкого в центре защиты.

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