Віталій Миколенко після 10 поспіль турів у старті не потрапив навіть до заявки через застуду. Матч, як і онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Евертон на "Футбол 24", почався о 16:00. Замість українця вийшов Годфрі, якого частіше використовували в центрі оборони. Саме з передачі Бена стартувала атака, що привела до пенальті. Шелві поставив підніжку Макнілу. Грей, який розганяв цю атаку, впевнено реалізував пенальті. Команда Дайча відверто переважала навіть за дотиками у чужому штрафному (9:1), однак дуже легко пропустила у відповідь. Постріл Гіббза-Вайта наче й парирував убік Пікфорд, але саме Годфрі проспав ривок Джонсона, який добив у порожні.

Миколенко поза заявкою Евертона на матч АПЛ через підлу причину – кінець розкішної серії

До слова, Бренан забив 4 гол за останні 4 поєдинки на домашньому стадіоні. Евертон, здавалося, вже поплив, як пройшов стандарт зі своєї половини. Голкіпер збірної Англії запустив логнбол до штрафного, де Тарковскі скинув головою на Кіна, а той так само з другого поверху ще далі на Дукуре. Кейлор Навас знову безсилий. Лише втретє в сезоні Евертон забив більше гола за матч. На виїзді цього не траплялося з моменту перемоги над Саутгемптоном у далекому 9 турі. А 2 забиті голи за перший тайм – це перший випадок у поточному сезоні "ірисок".

Everton have scored more than 1 goal in a Premier League game for the first time since 22nd October 2022, 134 days ago.



Lively start. pic.twitter.com/Ua0O9p8EMt — Statman Dave (@StatmanDave) March 5, 2023

Макніл змусив Наваса красиво політати дальнім ударом. Ледь не кожна подача ліверпульців викликає небезпеку біля воріт "лісників". Напрочуд гостро діє Майкл Кін – центрбек ніби уявив себе форвардом, навіть уже в дриблінг ходив у володіннях екс-воротаря Реала і ПСЖ. А тим часом Годфрі вдруге брутально врізався в Джонсона. Трапилося це за межами поля на фланзі, однак судді виписали таки "гірчичник" новоспеченому конкуренту Миколенка (раніше деякі англійські експерти вимагали дати шанс португальцю Вінагре на позиції лівого фулбека).

Дукуре фінтить і прострілює з лівого краю. Грей пробив з вбивчої дистанції прямо в Гіббза-Вайта. Евертон без номінального форварда дуже подобається. Класне насичення штрафного створюють височенні опорники Дукуре та Онана, Грей баражує по всіх можливих позиціях в атаці, регулярно підключаються Макніл, Івобі та навіть правий захисник Коулмен. Ноттінгем Форест після того, як зрівняв, має зовсім безпорадний вигляд в усіх фазах гри.

Рубаниною по ногах стартує друга половина зустрічі - 4 жовті за 5 хвилин. Типовий матч борців за виживання. Якщо до перерви за ударами було 5:9 на користь Евертона, то за 20 хвилин після відновлення двобою більше лежань на газоні, затягувань часу та масових сутичок, ніж спроб пробити (1:1). Ця манера вдавати смертельні муки після звичайнісіньких зіткнень зовсім не притаманна командам Шона Дайча. Та що робити, якщо на кону вихід із зони вильоту, а Евертон готовий заради цього вдаватися до всіх можливих засобів.

That wasn't a yellow card .. It wasn't even a foul .. Tarkowski made a perfectly good blocking tackle .. Ridiculous decision by the ref .. @Everton #MAGIC pic.twitter.com/xcCQPYNcOu — Mike Parry (@mikeparry8) March 5, 2023

Дукуре привіз гол черговою дитячою помилкою на своїй половині. Джонсон із Єйтсом познущалися над Годфрі з Тарковскі простенькою стіночкою. Бренан оформив дубль класним ударом у дев'ятку без шансів для Пікфорда. Один із джокерів Стіва Купера віддав гольовий пас, інші двоє також додали потужності атакам. А це відомі зірки африканського футболу – Андре Айю та екс-вінгер Зорі Денніс Бонавентуре. Як же страждає Годфрі проти швидкого Джонсона. Навряд чи Бен може нав'язати Миколенку боротьбу за місце в основі Евертона після такого матчу.

Суддя компенсував 5 хвилин. Денніс перехопив у центрі поля, обікравши Тома Девіса, який також вийшов на заміну. Лише ціною фолу вдалося зупинити наполегливого екс-зірку УПЛ. Як і Борнмут Забарного напередодні, Евертон значну кількість часу побув за межами зони вильоту, але в підсумку повернувся туди. Команда Миколенка залишається на 18 місці з 22 очками, поступаючись Лідсу лише різницею голів. У Ноттінгем Форест 26 балів і 14 рядок.

Арсенал дотиснув команду Забарного на 90+7 – джокери врятували Зінченка і Ко у шаленому камбеку, 6 апеляцій про пенальті