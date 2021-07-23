Каталонський клуб у рамках підготовки до нового сезону візьме участь в одному з найстаріших товариських турнірів, який сам і організовує.

8 серпня жіночі та чоловічі команди Ювентуса і Барселони зіграють у 56-му розіграші Кубка Гампера, інформує офіційний сайт "блаугранас".

Лапорта заспокоїв фанів Барселони щодо контракту Мессі

Для жіночої команди каталонців це буде дебютний матч на турнірі, він розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чоловіки зійдуться у двобої о 22:30. Востаннє Ювентус грав з Барселоною у Кубку Гампера в 2005 році – тоді італійці здолали іспанців у серії пенальті (основний час – 2:2, пен. – 4:2).

Нагадаємо, товариський турнір проводиться з 1966 року на Камп Ноу. Він був створений на честь легендарного президент "блаугранас" Жоана Гампера.

"Барселона не може померти". Ким був і чому застрелився легендарний засновник "блаугранас"