Барселона зіграє з Ювентусом у Кубку Гампера – анонсовані два матчі в один день
Каталонський клуб у рамках підготовки до нового сезону візьме участь в одному з найстаріших товариських турнірів, який сам і організовує.
8 серпня жіночі та чоловічі команди Ювентуса і Барселони зіграють у 56-му розіграші Кубка Гампера, інформує офіційний сайт "блаугранас".
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Для жіночої команди каталонців це буде дебютний матч на турнірі, він розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чоловіки зійдуться у двобої о 22:30. Востаннє Ювентус грав з Барселоною у Кубку Гампера в 2005 році – тоді італійці здолали іспанців у серії пенальті (основний час – 2:2, пен. – 4:2).
Нагадаємо, товариський турнір проводиться з 1966 року на Камп Ноу. Він був створений на честь легендарного президент "блаугранас" Жоана Гампера.
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