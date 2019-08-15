Ліверпуль – Челсі: Мане відзначився зворушливим вчинком, подарувавши футболку болбою

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане відзначився не тільки на футбольному полі у матчі Суперкубку УЄФА проти Челсі.
Зірка Ліверпуля Садьйо Мане проявив себе не тільки як чудовий гравець, але і як прекрасна людина у матчі проти Челсі.
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Мане сидів на лаві для запасних після своєї заміни, коли повз гравця проходив болбой. Форвард підкликав хлопця до себе, і посміхаючись, кинув тому свою футболку, а після обійняв болбоя.
Зазначимо, що Мане став одним із головних героїв матчу, відзначившись дублем у ворота Кепи (2:2). Доля Суперкубку УЄФА вирішувалась у серії пенальті, де сильнішим виявився саме Ліверпуль.
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