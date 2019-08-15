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Ліверпуль – Челсі: Мане відзначився зворушливим вчинком, подарувавши футболку болбою

09:55 343 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі: Мане відзначився зворушливим вчинком, подарувавши футболку болбою
Садьйо Мане / твіттер ФК Ліверпуль

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане відзначився не тільки на футбольному полі у матчі Суперкубку УЄФА проти Челсі.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Зірка Ліверпуля Садьйо Мане проявив себе не тільки як чудовий гравець, але і як прекрасна людина у матчі проти Челсі.

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Мане сидів на лаві для запасних після своєї заміни, коли повз гравця проходив болбой. Форвард підкликав хлопця до себе, і посміхаючись, кинув тому свою футболку, а після обійняв болбоя.

Зазначимо, що Мане став одним із головних героїв матчу, відзначившись дублем у ворота Кепи (2:2). Доля Суперкубку УЄФА вирішувалась у серії пенальті, де сильнішим виявився саме Ліверпуль.

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Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі
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