Ліверпуль – Челсі: Мане відзначився зворушливим вчинком, подарувавши футболку болбою

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане відзначився не тільки на футбольному полі у матчі Суперкубку УЄФА проти Челсі.

Зірка Ліверпуля Садьйо Мане проявив себе не тільки як чудовий гравець, але і як прекрасна людина у матчі проти Челсі.

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Мане сидів на лаві для запасних після своєї заміни, коли повз гравця проходив болбой. Форвард підкликав хлопця до себе, і посміхаючись, кинув тому свою футболку, а після обійняв болбоя.

Зазначимо, що Мане став одним із головних героїв матчу, відзначившись дублем у ворота Кепи (2:2). Доля Суперкубку УЄФА вирішувалась у серії пенальті, де сильнішим виявився саме Ліверпуль.

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